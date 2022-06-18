淨灘淨山　一年檢9000公斤膠樽煙頭等　環團促源頭減廢

近年本港出現淨灘淨山熱潮，不過大自然中的垃圾仍是有增無減。有環保團體今日(18日)起，舉辦一年兩日的山徑海岸垃圾展，展示過千件令人意想不到的海洋垃圾，當中玩具已佔過百件。團體表示，自2021年起每月舉行淨灘淨山活動，同時統計不同團體在行動中所得的垃圾數據，發現總長17公里的海灘和328公里的山徑，已有共9,000公斤垃圾。團體期望，展覽可讓人認識山海污染的全球性議題，亦可同時推廣源頭減廢。

由Ecobus生態巴士主辦、環境及自然保育基金資助的「我的山海日誌 My Nature Diary」，團隊自去年起建立本港垃圾數據庫，在統計出9,000公斤的垃圾中，有逾5萬個膠水樽、1萬個膠樽蓋、6,000個煙頭和5,500隻鞋。而根據收集到的數據，海洋廢棄物3大排名為：膠水樽、膠水樽蓋及漁業用浮標；而山徑廢棄物3大排名為：煙頭、紙巾、食物包裝紙。

項目負責人Yeungs表示，在過去一年有近1,500人進行約200場淨灘淨山活動後向他們提供數據，但統計得出逾9,000公斤的人為垃圾，亦不過是冰山一角。團隊希望透過此展覽和定期淨灘淨山活動，讓參加者關注山徑、海洋廢棄物的議題，並以公民科學的方式記錄當中廢物的實際數字和種類，建立屬於香港的山廢、海廢數據庫，用以作環境教育及學術研究的基礎，並成為推行源頭減廢等環保政策的依據。