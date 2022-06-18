部門怠政　任由1613檔位丟空　街市總空置率高達12%

政府部門怠政，任由街市丟空。有團體就公眾街市出租、空閒及凍結問題向政府查詢，發現全港竟有1,613個空置街市檔位，總空置率竟高達12%。團體批評政府，一直未有積極改善問題，建議善用空置街市檔位，改造成特色墟市或pop-up市集。

食環署自2018年一直暫停檔位公開競投，直至去年6月、10月、12月，才恢復公開競投。監察公營街市發展聯盟，早前向食環署查詢，截至去年12月31日全港食環署轄下公眾街市的，出租、空置及凍結相關數字。3次公開競投後，全港公眾街市(不包括熟食市場)的總空置率，只由13.5%下降至12%(空置率及凍結率)，空置街市檔位僅由1,817個減少至1,613個。團體認為開放競投後，總空置率僅下降1.5%，顯示對減低總空置率沒太大幫助。

團體指，凍結檔位是街市總空置率高企的主要因素，12%總空置率中，有9%為凍結檔位不作招租，僅3%為空置檔位可作招租。團體建議食環署應將檔位解凍，減少街市空置及死場的情況，並將空置的街市檔位及空置街市的土地資源，改造成特色墟市、pop-up市集，協助基層創業及推動社區經濟。