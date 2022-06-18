檢疫酒店8月爆滿　最快9月才有供應　最平每晚700元起

政府早前公布第8輪首批共62間指定檢疫酒店的名單，適用於2022年8月1日起入住，並於2022年10月31日前完成檢疫期的旅客，預計可提供2,3000間房間。不過，東網記者今日(18日)下午5時許，在網上搜尋有關酒店的8月及9月預訂情況，發現整個8月預約已爆滿，最快於9月初才有酒店房供應，最平價錢連稅每晚790港元起，隔離7天收費將近6,000港元。

根據有關預訂酒店網站顯示，酒店於8月的預訂已全告爆滿，最快於9月初才有酒店供應，最早為9月1日的香港金域假日酒店，但價錢不菲，每晚未連稅收費為1,600港元，隔離7天收費已逾萬港元。而9月3日則有2間酒店，較便宜的房間未連稅亦要花費709港元起一晚，連稅每晚更要價至少790港元，隔離7天收費近6,000港元。

縱橫遊常務董事袁振寧接受傳媒查詢時表示，由於檢疫酒店由客人離開至消毒，需時3天，即酒店1個月只能服務3輪顧客。若以此估計，檢疫酒店共2.3萬個房間的容量，每個月最多只能接受近7萬人返港。但8月向來是海外留學生回港的高峰期，又指相信單計留學生人數已逾6萬人，故8月酒店房異常爆滿實屬正常，估計目前9月及10月份，才有較多酒店及房間種類可選擇。