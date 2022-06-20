涉煽惑他人集結堵路　售貨員認罪還押至7.5判刑

售貨員被指去年在Telegram群組煽惑他人參與示威集結及慢駛堵路，因而被控煽惑他人參與未經批准集結及煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙共2罪。涉案被告今天（20日）在九龍城法院承認全部控罪，署理主任裁判官黃雅茵把案件押後至7月5日判刑，期間為被告索取背景報告，被告須還押懲教看管。

控罪指，38歲被告李誠熙於2021年11月15日與18日之間，煽惑他人參與將於同年11月20日在香港島舉行的未經批准的集結。他另被控於2021年11月15日與20日之間，煽惑他人於同年11月20日在香港島的道路上慢駛，以導致香港島的車道遭受阻礙。被告承認的案情指，世界自由集會示威活動預訂於2021年11月20日舉行，呼籲抵制因新冠疫情而採取的措施。被告是一個Telegram群組的活躍管理員，該群組主要是批評政府因新冠疫情而採取的措施，包括疫苗接種計劃及使用安心出行記錄。

被告其後被捕並在警誡下承認因反疫苗才呼籲他人響應示威活動。他又承認曾在該群組中發出貼文，呼籲司機慢駛及「響咹」，導致港島區交通擠塞。被告另在警方錄影會面中承認，呼籲他人參與2021年11月20日的示威活動，並用散銀乘搭公共交通工具，令警方難以追查；辯方求情指，被告愚蠢地轉發他人的貼文，且在2021年11月18日主動表示取消上街示威活動，最終該示威活動沒有人響應，亦沒有證據顯示該Telegram群組的影響力大。辯方又遞上多封求情信，並指被告認罪有悔意，且沒有造成重大影響，望法庭予以輕判。

案件編號：KCCC 992/2022