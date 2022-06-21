建造業死亡意外依舊高企　議員質疑勞工處政策欠針對性

工業意外一宗都嫌多!立法會人力事務委員會今日(21日)召開會議，簡介2021年香港的職業安全狀況，勞工處副處長梁永恩於會上交代數字，指該年整體的工業意外中，每千名僱員的意外率為15.2，常見於建造業及餐飲服務業，當中餐飲服務業雖未有錄得死亡個案，惟每千名僱員意外率高達18.7，建造業更達29.5；同時建造業致命個案數字亦續維持於高水平，去年有23宗，人體從高處墮下意外佔最高，多數涉及棚架工程，又透露正透過一系列針對政策改善情況，包括透過巡查檢控、宣傳推廣及訓練培訓。有議員坦言近年死亡個案依然高企，質疑所謂的政策有違針對性；另有議員關注針對嚴重工業意外規例，建議處方日後可多加利用。

議員周小松表示，過去2019及2020年的死亡個案，尤其高處墮下意外均錄得7宗，2021年亦有8宗，批評所謂的巡查檢控、宣傳推廣等一系列針對政策無效果，每年出現意外數字依舊高企，質疑政府早已麻木，習以為常，建議處方向特別高危，或容易發生人命傷亡的工種，採取特別既嚴厲限制措施。梁永恩回覆稱，勞工處並冇麻木，對於情況似乎未能得到改善感到難過不安，惟處方仍有較「到位」的策略，避免工業意外發生，譬如考慮到高處墮下意外中，棚架工程佔大多數，故處方已加強地區巡邏，若發現正進行「飛棚」，就會作即時巡查，若不妥當，會作檢控並要求停工。另外，有關「法定工程通報機制」，最遲明年初亦會交予立法會審議，當中法例細節，包括要求細工程，施工前3日需通知勞工處，好讓及時巡查。

議員林振昇則關注針對嚴重工業意外的「工廠及工業經營安全管理規例」，譬如可透過聆訊，吊銷審核人士註冊，不過當中的紀律委員會很少展開。梁永恩稱，有需要時便會召開紀律委員會，用以評估安全審核員有否做好審核工作，另外勞工處亦有額外機制查閱安全審核員，包括要求審核員需每年提交審核報告予勞工處；至於去年亦曾分別向安全審核員，或其他安全管理人員，共發出13份書面警告，惟形容事件涉及程度未到需吊銷註冊。議員顏汶羽則建議處方資助地盤引入智慧工具，監測工人有否足夠裝備或違規，以提升職安水平。梁稱，推動新科技絕對是勞工處發展方向，故曾於建造業議會內表達意見，譬如如何推動地盤使用。