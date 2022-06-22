治鼠不力　食環署研制訂「綜合鼠患指數」

本港鼠患問題遭人詬病多年，食物環境衞生署被揭發每捉一隻老鼠成本需要花費一萬元，惟成效未見顯著。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日(22日)召開第13次會議，討論在防治蟲鼠方面採取的優化措施，並因應近日蚊患最新情況，商討應對策略。

在防治鼠患方面，食物環境衞生署代表在會議上向委員介紹循監察、預防和控制3方面將推出的多項強化措施。新措施針對公眾地方、公眾街市、後巷和私人處所等不同場所的情況，提高防治鼠患工作的成效，當中包括檢討現時鼠患參考指數調查方法；開發流動應用程式，方便防治蟲鼠服務承辦商員工實地報告工作數據；在全港各區的公眾地方逐步推行夜間防治鼠患行動；研究方法以確保食物業持牌人妥善處理其處所產生的垃圾，以改善後巷的鼠患問題等。

食環署代表亦在會議上匯報防治蚊患工作，自今年3月起，食環署開始制訂並公布白紋伊蚊密度指數級別，作為額外的參考指標，以量化白紋伊蚊的活躍程度，好讓各部門及公眾能適時作出恰切的防治措施。隨着雨季來臨，委員會注意到5月份的誘蚊器指數一如以往較本年首4個月為高。參考過往多年的趨勢，相關指數在夏季來臨時有可能繼續上升，委員會促各部門須盡快加強採取的防蚊滅蚊行動，包括恒常視察附近環境、清除潛在蚊子孳生地、清除積水、使用捕蚊器捕捉蚊隻和定期以超低微量噴灑方式殺滅成蚊等。