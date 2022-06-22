城大工學院推3新課程　涉航空航天與微電子工程學

香港城市大學工學院於2022/23學年推出航空航天工程和微電子工程學兩項學士學位課程，分別各提供30個學額。新課程屬大類收生，學生須先入讀城大機械工程學系，由1年級起修讀學系課程，再到2年級選擇主修，3年級時便可選擇修讀航天物料或航天系統。另外，工學院更推出「創業副修」，有關學生可任選學院內任何一個主修，同時學習創業的知識。

城大機械工程學系教授及航空航天工程課程主任楊勇稱，航空航天工程課程類近於英國的課程結構設計，即提供航天材料和航天系統的兩個可選主修方向，並引進航天專業教授。畢業生就業前景亦屬廣泛，除香港或大灣區就業外，更可從事國際上眾多與航天相關的企業，譬如太空船設計，智能製造以及新能源。

微電子工程學工學士課程則旨在為學生提供有關集成電路設計和製造的基本原理，以及對電子和信息技術的全面理解。課程將涵蓋3大方向，包括應用積體電路(ASIC)設計、用於高性能設備和微系統的納米技術。焦點課程包括，特定應用積體電路設計、用於高性能設備，以及微系統的納米技術等，從而培養設計精細和高質晶片的工程師。