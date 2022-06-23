天水圍高中生奪國際STEM比賽鉑金獎　助視障者辨識食物標籤

本港愈來愈多學校着重推行STEM教育，培育學生的創意、數學、科學及解難能力。天水圍有直資中學派出學生參加國際中學生STEM比賽，憑以人工智能協助視障人士及長者了解食物標籤的系統，奪得該賽事最高榮譽的鉑金獎。

位於天水圍的萬鈞伯裘書院有數名學生，透過網上會議參加了今年在墨西哥舉辦的全球最大型國際中學生資訊及通訊科技大賽「Infomatrix」。今屆賽事共有1016名來自46個國家及地區的學生參加，該校中五學生朱天翼及中四學生莊凱靖設計的「智能NFC食物標籤系統」，獲大會頒發鉑金獎，亦是今屆唯一奪得該獎的中國隊伍。該系統是以手機應用程式，配合人工智能技術協助視障人士及長者了解食物標籤的內容，避免他們進食使其過敏的食物，以及維持良好飲食習慣。

另外，該校中三學生黃凌熙及關子軒設計的「收『廢』站」智能回收垃圾桶，亦獲得該比賽銅獎。該設計是以人工智能及物聯網科技辨認不同種類的垃圾，並把技術應用到不同種類的垃圾箱。