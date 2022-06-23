英文教師與15歲女生師生戀　7項非禮及非法性交罪成囚3年9個月

中學英文科男教師疑與15歲女生發展不倫關係，前年約女生到其住所看電影，期間涉嫌向女生摸胸接吻，兩人赤裸磨蹭。事後女生答應成為其女朋友後，他再涉向女生稱「想要全部的妳」，數次與女生進行無套性交。男教師否認非禮及非法性交等共7罪，去年於區域法院受審後，法官早前裁定其全部控罪罪成，今(23日)被判囚3年9個月。

被告馮霆麾（37歲）否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮15歲女童X，另與X非法性交。控方指被告案發時，是X就讀學校的英語教師，兩人其後私訊聯絡並成為情侶。之後被告及後數次約X到其家看電影，期間非禮X胸部及私處等，又與X性交。

被告自辯時則否認做過違法行為，稱約X上他家只是「煮飯仔」、玩遊戲及看電影。他又強調知道「16歲之前唔能夠性交條界線」，故不會越界。2人有性意味的訊息往來，只是開開玩笑，是「一種娛樂」、「講鹹嘢都算係一種紓緩」。直至X滿16歲後因喪貓失意，被告到X家安慰她時，2人才首度發生性行為。但後來他不堪X變得多疑又懷疑他有第三者，才與X分開冷靜，但就因此被X誣告。