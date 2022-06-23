中大復育香港水稻有成果　本地產花腰仔最快下月有售

香港開埠初期，新界地區圍村和農業文化濃厚，稻米甚至最主要農作物佔80%。然而隨着經濟發展，本地種植近乎絕迹，農田更加難得一見，要守護香港本地獨有的水稻品種談何容易。香港中文大學「香港種子技術及教育中心」與漁農署於今日(23日)公布「香港水稻復育計劃」的成果，希望藉此計劃復原香港本地種子，重塑歷史。

計劃負責人林漢明教授表示，本次計劃並非純粹的科學研究，更希望藉此重塑香港農業歷史。漁農署農業主任王敏維指出，早前從種子銀行取得4種香港過往較為受歡迎的本地種子，包括「花腰仔」、「絲苗」、「齊眉」及「白殼齊眉」進行留種栽培試驗，發現其中「花腰仔」的種植及生長情況理想，並推廣及本地11位農夫試種，最早在接下來7月及8月可以推出市場。

中大團隊利用漁護署提供的絲苗和花腰仔種子作基因分析，發現兩者的繁殖皆與原種有近99%相似，說明二者皆可保持純種。同時進行基因分析，發掘兩者與其他稻米不同的特有基因標記，反覆驗證後成功為其繪製獨有的基因身份證。發現兩者的繁殖皆與原種有近99%相似，說明二者皆可保持純種。