政Whats噏：陳健波辭任財會主席　各委員會牽一髮動全身

候任行政會議成員名單尋日(22日)出爐，其中立法會財務委員會主席陳健波獲委任後，話需要適當平衡行政會議同埋立法會嘅工作，決定辭任財委會主席，將會喺選出新主席後生效。之不過，財委會主席一職補選，就牽一髮動全身喎。

財委會副主席現時由議員陳振英擔任，並同時兼任政府帳目委員會主席。雖則陳振英擔任財委會副主席多年，亦有金融背景，就算補選後「坐正」理應都冇人反對。但按照慣例議員只會擔任一個委員會主席，換言之帳委會同財委會，二者只能選其一。計埋陳振英在內，帳委會原本有7位成員，其中林智遠獲委任為下屆政府嘅審計署署長而要退出，倘若陳振英擔任財委會主席，即帳委會有兩個空缺，包括主席一職，視乎兩位新成員係邊個，尤其帳委會通常係資深議員擔任主席。

事件一環扣一環。擔任司法及法律事務委員會主席嘅張國鈞，以及房屋事務委員會主席嘅麥美娟，兩人將會加入下屆政府，然而要填補呢兩個委員會嘅主席空缺，就可能要按照各個事務委員會主席必須由「舊人」擔任、「新人」冇份嘅潛規則。若果司法及法律事務委員會副主席容海恩有意「頂上」張國鈞嘅主席職務，就要另覓人選填補副主席嘅空缺，早前法律界議員林新強競逐該職位，但最後與容相差5票落敗，未知是否有意再競逐填補空缺。

房屋事務委員會方面，牌面上雖有19位成員，但礙於副主席梁文廣係「議會新丁」，要物色接替主席嘅人選就惟有向為數有限嘅「舊人」埋手，然而未有擔任其他委員會主席嘅「舊人」就只有劉國勳同埋田北辰，如果劉要擔任主席，就要辭去發展事務委員會副主席嘅職務，屆時又要補選副主席。

唔單止咁，如果容、劉分別喺司法及法律事務委員會同房屋事務委員會「坐正」，帳委會嘅現任成員就都會係其他事務委員會主席，唔一定有時間兼任埋帳委會主席喎。雖然各個委員會嘅主席人選已經係「十個煲得九個蓋」，但有傳更多議員可能要加入新一屆政府擔任副局長或者政治助理，到時人選就更少。莫非到時會「破格」畀「議會新丁」擔任委員會主席，又或者改動慣例？