八文樓變危樓　低層單位外牆爆裂鋼筋外露　驗樓師憂骨牌式塌樓

舊區危樓四伏，政府重建無期！市區重建局早前宣布即將展開重建的佐敦「八文樓」項目文華新村文苑樓，近日被發現其中1個低層單位外牆爆裂、露出生銹鋼筋，狀甚恐怖，嚇怕途人！東網記者今日(23日)到現場視察，已見有警員正圍封涉事地點，而附近的文蔚樓亦可見騎樓底下位置有日久失修情況。有驗樓師認為，涉事地點有倒塌危險，嚴重更可引致「骨牌式倒塌」，建議當局盡快處理；當區區議員則指，涉事位置雖被納入油旺研究，惟重建之路仍遙遙無期。

文苑樓由大廈外牆已可見部分樑柱斷裂，牆身有裂縫。而單位內的情況更是駭人，牆身及天花位置石屎剝落，天花板裂縫處處，暴露生銹鋼筋，單位內物品已經清空，明顯無人居住。有圍封現場的警員向記者表示，目前該樓宇目測無即時危險，惟1年前上址曾有人求助，早前屋宇署人員亦有到場視察並於門外張貼通告，但未能聯絡業主了解，而維修單位亦應屬業主責任。

樓宇檢驗中心有限公司總監賴達明表示，該單位老化情況惡劣，鋼筋生銹斷裂，其支撐方式亦不正確，未有以「工字鐵」配合「千斤頂」以支撐騎樓底部，有局部倒塌危險。令他最憂心的是，由於涉事單位為騎樓1樓，若有倒塌，或會出現骨牌式塌樓，樓上單位亦會遭殃。面對樓宇老化日久失修，市區重建局曾在油旺研究中提出重建該區，而現有八文樓的位置則會被打造成西九龍門戶綜合發展節點。該區區議員何富榮表示，早前亦有接獲有關八文樓的漏水事故求助，居民亦非常期待可盡快重建，但強調希望獲得原區安置。不過，何坦言，市建局的油旺研究仍然只屬建議性質，目前仍未有時間表，重建該區遙遙無期。