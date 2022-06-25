商人轟衞生署失職　妻子快測中招無隔離　拖累連帶染疫

香港中小型企業總商會副會長邱斌上月與太太赴歐洲旅遊，本月14日回港後，入住九龍維景酒店隔離，本以為7日後可重返社區，豈料其妻在檢疫酒店確診，邱立即向衞生署報告，隔了36小時，他才被安排轉送另一酒店，結果他本人亦中招，更慘情的是當局要求重新計算7天疫監，且檢疫期間三易酒店，猶如「人球」。連串荒謬而混亂的安排令邱十分惱火，批評衞生署資訊混亂，電話長期無人接聽，隔離人士求助無門。

邱太快速確診，衞生署未有即時安排邱生與太太分隔，2人被迫「困獸鬥」，在同一房間共處36小時。壞消息接二連三，邱在「新隔離期」的第6日，即本月22日，經核酸檢測竟出現不同結果，首先是23日下午4時，邱指署方明明通知酒店其檢測結果「沒有問題」。誰料到晚上10時，衞生署醫生又致電通知他確診，要求繼續隔離，而且，隔離日數亦再需重新計算。

資訊混亂不堪，邱多次致電衞生署欲弄清楚事件，卻長時間無人接聽。即使成功接通，職員態度也非常敷衍。昨日(24日)，邱又接獲通知需要再轉換檢疫地方，感覺自己慘成「人球」，而且又再收到政府的短訊，指「尚未收到檢測結果」，為此他大感莫名其妙。他最希望是當局儘快給予一個肯定的回覆，確認其確診日期，好讓儘早完成檢疫令。