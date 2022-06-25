出門招風雨？　七一前後勢打風　酷熱警告料持續至下周初

本港近日天氣酷熱，至下周中後期更可能會有颱風！天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日(25日)中午時分，新界部分地區氣溫上升至攝氏33度左右，大埔大美督更高達34.2度，預測本港今日大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹輕微至和緩偏南風。市民若趁七一「紅假」外出，記得要帶雨具。

內地中央氣象台預測，下周四(30日)前後菲律賓附近將有熱帶低壓生成，並將對華南沿海帶來明顯風雨天氣；而根據美國全球預報系統(GFS)，下周五(7月1日)或有熱帶氣旋在菲律賓西北面生成，預料下周六(7月2日)及7月3日最接近本港，或於汕尾市一帶登陸。GFS預料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為964 hPa，即達颱風程度。

天文台預測，展望未來兩三日大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨，明日(26日)起至下周二(28日)氣溫同樣介乎攝氏28至33度，新界多區料達攝氏34度，上水更有可能達攝氏35度，預計酷熱天氣警告將繼續生效。下周中後期驟雨逐漸增多，下周五大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，下周六至7月4日亦同樣多雲，間中有驟雨，有幾陣雷暴，氣溫稍降至介乎27至30度。