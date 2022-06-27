2青年涉2019年掟磚殺清潔工案　證供不足　改控誤殺罪

2019年11月上水有人以磚頭等雜物堵路，並引發衝突，最終1名70歲清潔工被磚頭擲中死亡，警方事後拘捕兩名青年控以謀殺及暴動等3罪，案件今天(27日)於高院續審。控方在上星期完成舉證後，主審法官杜麗冰今天通知陪審團，她已裁定控方證供不足以定2名被告謀殺罪，因此控方將修改控罪，改控2人誤殺。辯方將於明天(28日)開始傳召證人作供。

本案2名被告劉子龍(18歲、花名牛屎)及陳彥廷(17歲)，原本被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清(70歲、清潔工)，及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子Ｘ，以及參與暴動。法官今天向陪審團表示，她先前在陪審團不在時聽取律師陳詞後，裁定證供不足裁定被告謀殺罪成成立，但可能足以裁定被告因作非法行為而誤殺罪成，因此控方將會更改控罪，將原來的謀殺罪改為誤殺。法官強調，證供是否足以定罪，是屬由法官決定的法律問題。

另外法官向陪審團表示，預料首被告劉子龍明天將決定不傳召任何證供，而次被告陳彥廷就擬傳召精神科醫生作供。不過由於醫生今天無法到庭，此外亦要給予控方時間修改控罪書，故法官決定將審訊押後至明天繼續。

案件編號：HCCC 322/2020