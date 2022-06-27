男童稱霸天暉路體育館　腳踢BB令人側目　網民：父母唔識教

俗語有云「養不教，父之過；教不嚴，師之惰」。近日一條幼兒被踩的影片於網上瘋傳。據悉，事發於天水圍天暉體育館的兒童遊戲室，一名男童突然衝出往幼兒背上狠踏一腳，令受襲的幼兒即時嚎哭。不少已為人父母的網民閱畢影片後，都感到義憤填膺，聲稱如若在場，一定要幫男童的父母「教仔」。

社交網站群組有網民發貼，指天水圍天暉體育館的兒童遊戲室疑似有欺凌事件，一名6歲的男童乘現場人士不備，快步上前一腳重踏幼兒的背部，令受襲幼兒當場嚎哭。據了解，幼兒的父母隨即與男童的母親「理論」，豈料獲回覆「我(個)仔打你個仔，你咪打番我個仔囉」，令人愕然。有人事後問在場家長，得悉這名「小惡霸」原來早有前科，且向來都「蝦蝦霸霸」。有網民指，曾帶同自己9個月大的兒子到場玩樂，即使有成人在旁看管，仍被該「小惡霸」襲擊渣頭，即使向男童母親投訴，其母亦只是着他「去第二度玩」，而未有管教行為，怒斥男童父母唔識教仔，促他們生仔前「考個牌先」。

根據康文署網頁的簡介，署方於市區及新界均有提供兒童遊戲室。兒童遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童免費使用。年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用。