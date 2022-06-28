林卓廷申保釋被拒　法官解釋指無法確信他不會續危國安

47名發起或參與前年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中有34名被告要還押候訊。其中1名被告、前立法會議員林卓廷，上月於高院原訟庭申請保釋被拒。國安法案件指定法官杜麗冰今（28日）頒判詞解釋原因，指林有着強的政治影響力，直至前年11月他仍致力游說國際制裁，認為沒充分理由相信林不會繼續做出危害國家安全的行為，因此拒絕讓他保釋。

判詞透露，申請人林卓廷一方在聆訊中表示，申請人從沒鼓吹使用暴力或提倡香港獨立，亦沒有請求外國制裁。他之所以經營「Patreon」網頁接受贊助，是因為他失去議席後，需要收入來應付生活開支及法律費用。事實上，申請人已刪除所有社交平台，這反映了他願意遵守特定的保釋條件。律政司一方則反駁稱，申請人在2020年11月開設「Patreon」網頁，旨在促進國際游說事宜及對抗政權，從贊助數目可見，申請人有強的政治影響力。另外，在2019年9月，申請人曾公開表示，將會成立小組游說外國展開制裁。綜合上述因素，律政司認為法庭不能確定申請人不會繼續危害國安。法官最終接納律政司說法，駁回申請人的保釋申請。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有13人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悅及陳志全。其餘被告則須還押。另外，鄒家成和余慧明一度獲准保釋，但因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：HCCP 138/2022