國家主席習近平來港　港鐵會展站屆時封閉　維港兩岸設限飛區

今年7月1日為香港第6屆政府就職典禮，警方今日(28日)交代有關國家主席習近平出席期間的行動安排，警務處助理處長(行動)呂錦豪表示，會以主席來港級別進行安保部署，確保他的人身安全，出席的活動安全進行，有關安排包括提供近身護衞、車隊護送工作、主席逗留到訪途經地區設為核心保安區，故途經地區及行車途經位置，道路會短暫封閉。灣仔北地區部分屆時會封閉，港鐵會展站屆時封閉。民航處於維港兩岸設臨時限飛區，至於小型無人機則全港限飛。目前風險評估維持中度水平。

港島總區高級警司(行動)廖珈奇交代交通方面，第一階段於明日(29日)凌晨2時起，會展半島所有道路會封閉，中環灣仔繞道部分路段亦封閉；第二階段在後日(30日)晚關閉會展站，東鐵綫不停會展站。警方明白有關安排會令市民不便，又指如市民要進出會展半島，需接受保安檢查。警方與運輸署會增加指示標誌，向駕駛人士作出指示。由於會展站公共交通交匯處關閉，18條巴士路線受影響總站要搬離，22條巴士路線會改道不經上址。

警務處助理處長(特別職務)(支援)郭嘉銓則交代傳媒採訪安排，會場內由政府新聞處統籌，並適時透過不同渠道對外發布資訊；場外則由警方安排，保安區內會設採訪區，警方搜查隊會負責有關傳媒安保工作，警察公共關係科會派出逾100人協助採訪工作。