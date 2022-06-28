粉嶺高球場起公屋　顧問斥低估保育　團體質疑打龍通削建屋範圍

收回粉嶺高球場建屋發展，是土地供應專責小組於2019年時的社會共識，惟政府近期推出的發展方案卻掀起社會熱議。據悉，管理粉嶺高球場的香港哥爾夫球會委託顧問，就當局的環評報告提出多項反擊，認為港府的生態評估低估擬議發展區的動物群保育價值，形容是出現「複合誤差」。不過，本土研究社則批評當區人士與政府是「打龍通」，試圖以保育為由將原先逾30公頃的建屋範圍「縮水」至9公頃，促政府進一步研究擴大建屋範圍。

粉嶺高球場明年9月將歸還其中32公頃土地予政府，作公營房屋等發展。對於近日政府交出的新方案，香港哥爾夫球會委託的顧問指出，當局低估擬議發展區具保育價值的動物群，尤其是飛蛾和蝙蝠的種類；而政府打算將擬議發展區的第2和第3分區植樹，有機會影響國家1級瀕危重點保護植物水松的地下水源；而粉嶺高爾夫球場若建成住宅高樓，其陰影效應或會波及鄰近社區。

本土研究社研究員陳劍青質疑，球會擔心政府方案影響水松的地下水源，但原先為建設高球場時亦會使用農藥，故水源早已被影響。陳又批評球會及反對人士阻礙整個公營房屋的發展，以保育為由令建屋範圍「縮水」，建議政府進一步研究擴大建屋範圍，例如高球場以北一帶有約20公頃可供發展建屋，該地周邊亦有其他房屋發展及配套。