國安法實施近兩年196人被捕　10人完成審訊定罪率達100%

《港區國安法》實施近兩年，至今涉違反相關法例而被捕的有196人，當中超過120人已被檢控，有10宗相關案件已完成審訊，全部人均被定罪，定罪率高達100%。而過去1年有不少矚目新案件，包括「612基金」案及《立場新聞》案等。

2020年6月30日實施《港區國安法》，截至本月23日，共150男46女(15至90歲) 因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。保安局表示就這些案件，有124人及5間公司被檢控；在已完成審訊的10人當中，全部人已被定罪，其中6人就《港區國安法》下的罪行被定罪，包括涉首宗國安法案的唐英傑囚9年、「第二代美國隊長」馬俊文囚5年9個月、前學生動源鍾翰林囚43個月。警方則指，警方國家安全處於2020年11月5日開設國安處舉報熱線，截至今年6月16日，熱線共接獲超過27萬個訊息。

過去1年有不少矚目新案件，其中「612基金」5名信託人涉「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」被捕，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、前議員吳靄儀、前嶺南大學學者許寶強及前議員何秀蘭；《立場新聞》案則先後有7人涉違反《刑事罪行條例》串謀煽動意圖罪被捕，包括何韻詩、吳靄儀、前政務司司長陳方安生的堂妹方敏生等。