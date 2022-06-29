有機西瓜節推3款品種　「超甜黑美人」甜度媲美可樂

漁農自然護理處今年7月舉行有機西瓜節，今年繼推廣三種特色有機西瓜品種，迎合不同市民喜好。其中「無籽3F-2728」外皮淺綠色帶深色條紋，果肉紅色，甜度約10度；「黛安娜」外皮鮮黃帶斑條，甜度11度；「超甜黑美人」表皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度約12-13度(可樂的甜度為13度)。

漁護署農業主任(園藝)王敏維介紹，這些西瓜適合本地水土及夏季栽種，又不易「爆瓜」，廣受農戶歡迎，而且體型較小，適合一般家庭食用一餐，相信會受市民歡迎，預期售價為每個100多港元。她續指，西瓜的糖度很大程度受天雨和陽光的影響，香港本年上半年雨天較多，故今年初出產的西瓜的糖分普遍會較低。

此外，香港青年協會亦積極推動本地有機種植。青協有機農莊經理彭玉婷指，他們的種植場能防禦雨水，讓西瓜能在較佳的環境生長。它們需要較長，約100至120天的種植時間。農莊亦推出獨特的品種「鳳蘭西瓜」，橙色果肉，表皮薄多水份，適合有意控制果糖攝取的人士。青協亦提升控制蟲害的能力，例如更頻密地剪葉防止害蟲繁殖，以提高有機西瓜的品質。彭預期今年西瓜的銷量會較好，特別是考慮到市民對本地農業的關注持續提升。她指農莊將推出約300個有機西瓜，料售價為每磅55港元。