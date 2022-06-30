習近平夫人彭麗媛訪港　今午參觀西九戲曲中心

國家主席習近平及夫人彭麗媛今日(30日)下午抵港，其後乘車離開西九高鐵站。彭麗媛乘專車在下午4時許到達西九戲曲中心，而附近道路均已暫時封閉，亦有警員在場戒備，並在中聯辦副主任盧新寧、民政事務局副秘書長黃潔怡、西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民陪同下，在戲曲中心與年輕演員、樂團成員和義工交流。彭麗媛專車於下午5時許離開戲曲中心。

彭麗媛首先聽取譚兆民介紹西九文化區的規劃和最新發展，以及戲曲中心在傳承和推廣粵劇和傳統中國戲曲的工作。粵劇在2009年被列入聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》，成為世界級非遺項目。彭麗媛又在戲曲中心茶館劇場欣賞「茶館新星劇團」綵排粵劇折子戲，又在排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排，並和各演員和樂團成員親切交談。

其後，彭麗媛亦參觀「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」展覽，並與4名曾在特區政府「內地專題實習計劃」下獲派到故宮博物院實習的青年義工交流。義工們向彭麗媛分享在內地實習的寶貴經驗。結束訪問前，彭麗媛向西九文化區戲曲中心致送傳統戲曲作品結集《古本戲曲叢刊》。該叢刊由已故著名文學史家鄭振鐸先生發起，編纂工作歷經數十載完成，具有重要的歷史和藝術價值，是國家戲曲文化遺產保護的重大成果。