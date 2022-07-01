濕疹增患白內障風險　兒童青年亦可中招　視力模糊要留神

很多港人受濕疹困擾，惟它亦會增加患白內障的風險，假如再長期使用類固醇，出現機率更大為提高，故專科醫生表示，白內障個案不乏兒童及年輕患者。近視突然加深亦有可能跟白內障有關，因此醫生提醒，若市民發現視力突然變得模糊，便應及早求醫，以免白內障變得「很熟、很後期」，屆時手術難度、風險將會大大提高。合適的患者若以微創手術─超聲波乳化手術消除白內障，或能完全根治此病。

港安醫療中心—太古坊的眼科專科醫生劉承樂指，白內障主要由退化引致，角膜後的晶體會因蛋白質及纖維退化而變得渾濁，繼而影響視力。除了退化及先天性、遺傳等成因外，白內障亦有其他高危因素，譬如本身有糖尿病、濕疹等內科病；眼睛受創等創傷性疾病；有虹膜炎等炎症；或服用藥物，特別是類固醇，不論是口服、吸入式或外敷。白內障的惡化程度、顏色深淺、密度深淺因人而異，需靠臨床判斷。白內障愈成熟，對病人影響愈大，因為視力會愈模糊。如果病人本身有高危因素，例如長期服用類固醇或有糖尿病，可於短短幾年間由輕徵惡化成嚴重的白內障。它最明顯病徵是視力模糊，也包括單眼看到「重影」、晚上對光的需求大增、近視度數突然增加等。由於兒童的眼睛在發育，故有可能因為不停進行上網課等近距離活動而加深近視。但假如是沒有病歷紀錄的成人，其眼球已定形，若一年有近視增200至300度，有機會便是患上白內障。

劉強調，白內障的唯一處理方法是進行手術，可選擇超聲波乳化手術或傳統傷口較大的手術方式，雖然兩者成效相若，但前者的限制是，若病人的白內障變得太熟、太硬時，超聲波未必可「打散或吸到」白內障。不過後者相對上的傷口、風險較大；康復時間亦較長。至於手術副作用，則包括大出血、細菌感染、視網膜脫落，最差的情況會導致失明，不過此機率少於千分之一。另有可能發生其他手術問題，例如黃斑點水腫、眼壓過高；而出現傷口滲漏、傷口引致的散光問題等機會，則取決於傷口的大小。