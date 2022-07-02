28萬人成功申領年金稅務扣減　獲扣款額達146億元

本港人口老化，年金等退休產品日漸受關注，政府正研究如何規定年金保單，立法會下周一(4日)會召開財經事務委員會會議會，據財經事務及庫務局透露，截至今年5月中，市場共有19間保險公司提供23款合資格延期年金保單，而2019/20及2020/21課稅年度中，約有28萬人次獲得扣除共約146億港元的合資格年金保費。

新一屆政府履新，下周一(4日)的財經事務委員會會議亦成為新班子的首項議會工作，不過，按出席名單，屆時原職留任的財經事務及庫務局局長許正宇則不會出席，僅由財經事務及庫務局副秘書長廖廣翔處理議程。

合資格的延期年金的保費可以申請扣稅，以每名納稅人年金扣稅免稅額最高為每年6萬港元計算，當局在提交立法會的文件明言，扣稅安排仍要視乎有關計劃是否符合資格，否則即使投保都不會享有年金扣稅安排，當中條件包括達18萬港元的最低保費總額，有最少5年的供款期，及最短10年的年金領取期；投保人更需年滿50歲或以上才可領取年金，另外保險公司亦須披露內部回報率及列明年金收入的保證金額及非保證金額，以供客戶評估和比較，更要附加保障如危疾及住院現金的保費，須與合資格延期年金的保費分開列明。

就保險中介人的規管，當局稱，如其他保險產品一樣，相關人士在銷售合資格延期年金保單時必須遵守保監局公布的《持牌保險代理人操守守則》內的各項要求，當中包括以客戶的最佳利益行事、資料披露及提供合適的意見等方面的要求。另外，指引亦說明要求保險公司須為保險中介人提供充足培訓，確保防止透過任何不當陳述及不當手法去銷售合資格延期年金保單。