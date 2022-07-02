最幸運投注站完成變身　馬會中環士丹利街店下周四重開

香港賽馬會中環士丹利街店，被視為全港最「幸運」的場外投注站，自1994年以來合共錄得47位幸運兒中六合彩頭獎，是售出最多頭獎彩票的分店。上址經過11個月升級工程後，將於下周二(5日)以新形象重開，成為馬會繼去年開幕的日出康城店後推出的另一間體驗店。另外，位於九龍城衙前塱道的場外投注站經重新設計及裝修後，也將於下周四(7日)以充滿當區特色的全新面貌重投服務。

經過升級工程，士丹利街店樓高4層，糅合餐飲、消閒及數碼化投注的娛樂設施，為顧客提供更全面的投注娛樂新體驗。丹利街店將於一樓及二樓增設時尚餐飲服務，可同時品嘗美食及欣賞各類賽事，顧客如欲於賽馬日到訪這兩間餐廳，可透過馬會網站或到各場外投注處預先訂座。除了餐廳及三樓的投注大堂提供約100個座位外，市民亦可到二樓樓梯大堂親身一探模擬「過磅室」，在這裏量度負磅重量，親嘗騎師賽前及賽後過磅的滋味，加深對賽馬的了解。

鑑於六合彩對士丹利街店來說別具象徵意義，升級工程後店內特設六合彩為主題的展示區，包括全港獨有的六合彩里程碑展示牆，讓顧客見證六合彩多年來的重要發展。此外，展示區還設有具標誌性的六合彩攪珠機，讓顧客近距離感受彩色號碼球的魅力。