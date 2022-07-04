Omicron BA.4及BA.5病毒將成主流　專家指有條件放寬入境檢疫

本港疫情反彈，變種病毒個案增，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日(4日)在電台節目表示，相信Omicron BA.4及BA.5變種病毒，將會成為本港主流病毒，但認為毋須過於擔心。因為按第5波疫情數據推算，超過400萬人感染BA.2病毒，很多分析及數據都指出康復者對BA.4及BA.5有足夠免疫力，加上本港疫苗接種比率高，能產生混合免疫屏障。

孔指出，即使有市民二次感染，相信不會造成大爆發，因為二次感染後，病徵會較輕甚至無病徵，造成重症或死亡的情況應該很少，即使在安老院舍的問題亦相若。但他提醒，長者或可能誘發長期病患，令病情較嚴重。另外，內地國藥集團與港大合作展開第二代新冠滅活疫苗臨床試驗，孔指整體進度良好，希望8月底完前完成接種試驗，9月中或月底，有初步分析及數據。如果一切順利及疫苗安全有效，希望於11月在香港申請緊急註冊，12月可讓市民接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一個電節目亦表示，Omicron BA.5病毒在全球逐漸成爲主流，預計未來幾星期有關個案會顯著上升，取代BA.2，成爲主流病毒，輕症或無病徵個案會進一步增加。他認為，若周邊地區流行病毒株與本港相同，輸入個案重症比率低，加上本港高風險人士疫苗接種率高，便有空間調整入境人士7天酒店檢疫的安排，可改爲3天酒店檢疫加4天居家隔離。