12港人蛇案　1被告另涉持磚襲警及暴動罪　今午判刑

12名香港人蛇去年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港。其中一名33歲男子涉於2019年9月29日在金鐘道政總外一帶參與暴動，並於警員截停他時，用磚塊擊向警員頭部4次，使頭戴頭盔的警員感到頭暈。涉案男子今日(5日)於灣仔區域法院承認暴動及襲警罪。暫委法官鄭紀航將案件押後今午判刑，被告續須還押。

33歲被告李子賢、報稱測量員，他被控於2019年9月29日在金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動；同日於金鐘道太古廣場外襲擊警務人員6117。案情指，2019年9月29日有人發起「全球反極權遊行」，但警方事前收到任何通知。同日下午近4時，有黑衣示威者在夏慤道以雜物堵路，其後約300人在夏慤花園外的金鐘道與警方對峙，投擲硬物和汽油彈。及至近4時半，約500人集結在添華道及夏慤道，有人向政總掟硬物和汽油彈，有汽油彈擊中水馬及燃燒。警方調派人群管理特別用途車，於添華道向夏慤道人群噴射水劑，但人群仍未即時散去，至將近下午5時，警方從政總內衝出及驅散示威者。

案情續指，約5時許，200名示威者退至紅棉路，並再次築起路障、掟汽油彈和硬物，警方其後推進防線，示威者移動到統一中心及太古廣場一帶，另一批警員則從樂禮街湧出金鐘道及作出拘捕行動。當警員6117由樂禮街衝出金鐘道時，他看見被告李子賢迎面跑來，警員隨即捉住李的左手，李一度甩開及嘗試逃跑，警員再次捉住李的左手，李則用右手持磚塊，擊向警員頭部4下；李最終被制服。警員則當時有配載頭盔，他感到輕微頭暈，但毋須就醫。李當時身穿黑衣黑褲、戴灰色手套和面罩，他攜有背囊和腰包，當中被搜出索帶、6支38厘米長的鐵枝和望遠鏡等物。

案件編號：DCCC 294/2020