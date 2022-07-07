港府修訂外防　入境第3日須做病毒檢測　航班熔斷機制取消

新冠輸入個案不絕，港府今日(7日)公布擬修訂外防措施，為持續加強為抵港人士進行更頻密的檢測以阻斷輸入個案。政府明日(8日)起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第3天進行多一次病毒檢測。另外，港府指出，現階段繼續實施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大，航班熔斷機制將取消，直至另行通告。目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。

第5波疫情餘波反彈期間，香港整體個案數字自6月中起達致四位數字，每日新增個案由1,000多宗至2,000多宗並持續呈上升趨勢。同期從海外地區或台灣抵港人士確診比率徘徊在1%至3%之間，即每日錄得的輸入個案僅數十宗至少於200宗，佔香港整體個案數目不足10%。超過一半的輸入個案均可通過在機場以核酸檢測實施「檢測待行」發現，而其後在檢疫期進行檢測，包括第5天於指定檢疫酒店進行的核酸檢測，可揪出絕大多數輸入個案，令輸入風險引發社區感染相對輕微。

政府續指，考慮到現時正值留學生回港的高峰期，有關措施有助減低對抵港人士的影響，特別是讓身處外地的青年人可在暑假順利回港與家人重聚，亦可更精準和更有效地阻斷輸入個案流入社區，以最低的社會成本達致最大抗疫效益的目標。