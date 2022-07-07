本港橫瀾島水域發現3新品種珊瑚　浸大團隊預期發現更多新物種

香港水域再發現新物種！香港浸會大學生物學家在香港水域發現3個石珊瑚新物種，是繼去年發現新物種後在短時間內再有新發現。研究團隊在宋崗和橫瀾島一帶的東部水域進行有關海蛞蝓研究時發現新品種，而有關新珊瑚的相關描述已獲學術期刊接受刊登。

新物種由浸大生物系教授邱建文及碩士研究生姚景峰發現，3個新物種分名為，「樹型筒星珊瑚」呈典型鮮橙色，但形狀獨特，擁有樹狀結構；「紫肉筒星珊瑚」的珊瑚體被一層薄的淡紫色組織覆蓋，而其珊瑚蟲的體壁組織和骨骼都呈紫色；而「綠壁筒星珊瑚」擁有橄欖綠色的精細骨骼壁，圍繞口部四周長有一圈黃色的觸手。浸大生物學家估計「樹型筒星珊瑚」及「紫肉筒星珊瑚」有可能分布日本和西太平洋，而「綠壁筒星珊瑚」現時已知的棲息地暫時只有香港水域。

邱建文指是次發現反映香港物種多樣性高，需要更多人去關注及發現，亦預期香港未來仍會繼續發現新物種。邱亦提醒，採集珊瑚需要獲得許可，如市民發現其他奇怪生物，尤其是珊瑚時，應該與專業人士研究，申請漁護署許可去採集，切勿自行採集。