今增3028確診　多1患者離世　張竹君料兩周後單日確診6000宗

第5波新冠肺炎疫情續爆發，確診個案重上3,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(7日)新增3028宗確診，包括172宗輸入個案，第5波疫情至今累計個案共約1,249,491宗。昨日(6日)再多1名行動不便的79歲女患者離世，未接種新冠疫苗。張竹君指出，目前疫情趨勢正在上升，確診數字每一兩周便「翻一番」，若按過去兩周趨勢，估計單日確診數字再過多一兩周更進一步，升至6,000宗大關。

多42宗Omicron BA.2.12.1疑似變種病毒個案，其中28宗源頭不明；BA.4或BA.5懷疑個案增17宗，當中4宗無源頭。張竹君指出，BA.4或BA.5病毒正在全球傳播，個案有上升趨勢，相信會逐漸取代其他病毒株，署方會密切觀察本地情況。醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏表示，大埔那打素醫院1名內科男病人本周一確診，同房6名病人及1名護士中招，另有4名膳食部職員同樣染疫，全部病人情穩定，其中1人須留院治療。

學校方面，今日錄得201宗呈報個案，分別來自180間學校，包括163名學生及38名教職員，而過去7日共80間學校有多於2宗確診個案，其中有2間學校有班級需要停課一周，包括香港仔迦南幼稚園K3UKB班別有16名學生，其中有2人確診；馬鞍山靈糧小學6D班有29人，共3學生確診。

另再多1間殘疾院舍及1間老人院信呈報新個案，其中，敬福護理院有2名院友、1名員工先後確診，全間院舍有21名住客需要隔離；匡智愛東宿舍有1名院友確診，他曾到訪賽馬會匡智小西灣工場，而該工場日前有人確診，因此需要發出強檢通知。