新公屋乏配套　8成受訪者撐舉辦墟市　團體促政府放寬申請

新公共屋邨常因位置偏遠、配套規劃欠佳及購物設施不足而為人詬病。撐‧基層墟市聯盟於今年6月6日至30日向全港入伙2至7年內、9個新公共屋邨居民進行網上及街頭問卷調查，共收集到215份有效回覆。調查發現，超過6成半受訪者認為現時屋邨內的消費選擇不足夠及非常不足夠；超過7成受訪者認為邨內的貨品價格較貴及非常昂貴。聯盟遂促請政府容許邨內設恒常墟市並放寬申請條件。

調查亦指超過8成受訪者支持在屋邨舉辦墟市，以便在就近地方購買到更多元及便宜商品；2成半受訪者有興趣成為墟市檔主。此外，不少新屋邨居民表示希望屋邨內的廣場、空地、平台、有蓋通道、籃球場或足球場等地方進行墟市活動；亦期望墟市能夠每周恒常營運，由非牟利機構或地區團體舉辦，規模約11至20檔及售賣生活用品、糧油雜貨及蔬果等日常用品。另一方面，接近7成半受訪居民同意房屋署應修改現有申請程序，簡化流程，以便團體舉辦屋邨墟市；超過8成半受訪居民亦同意政府應放寬申辦墟市條件。

因此，聯盟期望政府能針對經濟不景、失業情況並配合提供恒常墟市用地，設立墟市種籽基金，以及改善墟市申辦流程，支持地區機構舉辦墟市，為基層檔主提供穩定及持續擺檔的機會，容許更多街坊透過墟市應對疫情下的經濟危機，以幫助基層市民渡過難關。