龔如心遺產管理聆訊繼續　遺產管理人指華懋慈善基金不勝任

高院昨日起開庭處理為已故華懋集團主席龔如心逾1400億港元遺產定下管理方案的事宜，今天（8日）為第2日聆訊，並由遺產管理人的代表大律師陳詞。管理人一方亦認同作為遺產受託人的華懋慈善基金管理不善和不勝任，不過現時並不是要處理撤銷其受託人身份，但認為應有合適的成員加入監管機構去監察遺產如何作慈善用途。案件下周五（15日）續審。

涉及本訴訟的陣營包括法定「慈善事務守護者」律政司司長、龔如心的遺產管理人及作為遺產受託人的華懋慈善基金。代表遺產管理人的資深大律師余若海指基金會除了本身涉及欠款官司外，其管理亦見混亂，而且對於早前法庭就其作為龔如心遺產受託人的身份之裁定亦不清晰。余舉例指基金會主席龔仁心於今年3月曾公開表示已向政府發信並計劃從龔如心的遺產中，撥出100億港元協助有困難人士，但是基金會從無就此諮詢過遺產管理人及律政司等，且沒考慮到對華懋集團的營運之影響。余指基金會不足以勝任遺產受託人，並指基金會在龔如心過身前亦只是其用作行善的工具，故並非必須要透過基金會才可將遺產用作慈善。余指法官應考慮合適的人士加入龔如心遺囑所指的監管機構，並確保遺產可用於慈善用途。

另外，代表律政司司長的何沛謙資深大律師今早繼續陳詞時亦表示，雖然遺囑上列明希望國務院總理、聯合國秘書長和香港特首加入監管機構，但律政司認為該些人士並不適合加入到監管機構當中，並指法官定下管理方案時毋須跟足遺囑的字眼行事。

案件編號：HCMP 853/2012