「安心」實名制殺埋身　紅碼變相禁足　醫衞局：非用於追蹤

市民進入表列處所時需掃描「安心出行」程式及疫苗通行證。當局正研究「安心出行」實名制，或會倣效內地的「紅黃綠碼」做法。醫務衞生局局長盧寵茂今早(11日)在電台節目表示，實名制主要是識別確診人士，並非用於追蹤。當有人核酸驗出病毒，手機程式會轉為「紅碼」，限制相關人士進入部分場所，他重申當局不會無緣無故把市民的程式轉為「紅碼」。

政府對確診者檢疫或隔離作出法例限制，若離開檢疫或隔離地點屬違法，推行實名制可幫助當局執法。若感染病毒就不應「周圍去」，形容自由與自私有時容易被混淆。他又指，若有方法識別檢疫或隔離人士，未受感染的市民會較安心，不會擔心病毒「周街走」。盧又指，本屆政府希望檢疫和隔離更精準及人性化，現時每日有2,000多至3,000人確診，部分人適合居家隔離，當局會研究確保相關人士不會進入社區。政府對高風險人群，尤其醫院或院舍兼員工，從而感染到醫護人員或院舍長者等，進入高風險場所感到擔心。

檢測承辦商相達生物科技董事長招彥燾認為，若政府要實施紅黃綠健康碼，首要條件是確診維持於低水平，否則同時間數十萬甚至過百萬人轉「紅碼」。高風險地點實行現場採樣現場化驗，可在90分鐘完成檢測。惟若擴大至全港多區設現場化驗，受限成本問題並不可行。加大檢測量需要以「10混1」或「20混1」的方式檢測。確診個案高水平更需要大量覆檢，難以縮短檢測時間，檢測承辦商亦未必可應付，部分快速測試對Omicron BA.5靈敏度大打折扣，故只可當作輔助用途。假如檢測常態化，由於總量龐大成本亦應有所下降，建議現時應確保確診者不能進入指定場所。