再多71場所納強檢名單　尖沙咀食肆「輕鬆一下」上榜

再增71個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該71個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.西營盤居仁里3號居仁閣

2.將軍澳安寧花園3座

3.鴨脷洲漁安苑珊安閣

4.上水清河邨清潤樓

5.馬鞍山欣安邨欣喜樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大角咀西九龍紀律部隊宿舍第二座

2.北角雲景道43-49號恒景園

3.銅鑼灣摩頓臺21號灣景樓

4.荃灣德華街14號德範樓

5.馬鞍山富安花園1座

6.將軍澳寶盈花園5座

7.屯門新屯門中心6座

8.荃灣海濱花園海珠閣

9.九龍城德朗邨德璋樓

10.大埔頌雅苑頌美閣

11.旺角花園街1號鴻禧大廈

12.茶果嶺麗港城21座

13.油塘Peninsula East 1座

14.柴灣高威閣3座

15.大圍金獅花園2期金福閣

16.牛頭角彩福邨彩歡樓

17.上水天平邨天明樓

18.大埔鄉事會街3號萬興樓

19.大埔大埔中心2座

20.天水圍天頌苑頌亭閣

21.藍田藍田邨藍蔚樓

22.馬鞍山薈朗2座

23.九龍城美東邨美德樓

24.元朗新時代中城M9座

25.牛頭角得寶花園A座

26.深水埗荔枝角道222-224號

27.葵涌石籬一邨石俊樓高座及低座

28.大埔運頭塘邨運來樓

29.荃灣麗城花園3期4座

30.何文田何文田山道3號龍栢花園

31.天水圍天恒邨恒樂樓

32.東涌逸東(一)邨享逸樓

33.觀塘順安邨安逸樓

34.天水圍嘉湖山莊麗湖居10座

35.長沙灣海麗邨海暉樓

36.秀茂坪寶達邨達怡樓

37.青衣青衣邨宜居樓

38.大圍美松苑麗松閣

39.屯門友愛邨愛明樓

40.天水圍天耀邨耀民樓

41.將軍澳君傲灣1座

42.藍田興田邨恩田樓

43.天水圍天華邨華萃樓

44.將軍澳健明邨明星樓

45.油塘油美苑淑美閣

46.慈雲山慈正邨正明樓

47.大埔富善邨善翠樓

48.柴灣富怡花園3座

49.紅磡紅磡邨紅暉樓

50.馬鞍山利安邨利興樓

51.長沙灣元州邨元豐樓

52.沙田乙明邨明耀樓

53.筲箕灣南安街93號鯉景大廈

54.荃灣荃威花園C座

55.牛頭角淘大商場3期地下G266-270號舖 亞萊泰

56.牛頭角利基大廈A座地下E舖 永發廚房

57.牛頭角彩盈邨彩盈坊地下1號舖 銀龍茶餐廳

58.九龍灣宏遠街1號一號九龍G01號舖 稻香．茶居

59.油塘鯉魚門廣場1樓103號舖 肯德基家鄉雞

60.紅磡黃埔天地美食坊2樓 逸逸居

61.香港國際機場一號客運大樓離港層大堂7樓7T090號舖(非禁區) Can．teen

62.紅磡黃埔天地百合苑商場地下G11號舖 大家樂

63.紅磡黃埔天地聚寶坊地下G7A號舖及地庫B12-14號舖 麥當勞

64.尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈地下 輕鬆一下

65.柴灣興華(二)邨樂興樓地下1,6,7,8及9號室 聖雅各福群會柏逸長者日間照顧中心

66.深水埗富昌邨富潤樓平台及二樓 保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心