港府反駁史墨客臨別演辭　指國安法讓港由亂變治

今年任滿的美國駐港澳總領事史墨客，臨別唱衰香港；美領館昨晚(11日)發布史墨客在美國商會發表的臨別演辭，史墨客提到《港區國安法》自去年6月在本港實施以來，極大地削弱了香港的自治，又指《港區國安法》的實施，使香港市民無法保證得到起碼的公正審訊，偏離了既有的司法程序。港府發言人周二（12日）凌晨發稿，批評史墨客對《港區國安法》的評論不公平，與事實全然不符。

發言人表示，《港區國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義清晰。這些罪行亦與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似；發言人又指，《港區國安法》旨在防範、制止和懲治的，與正常的交流有明顯區別，奉公守法的人士不會誤墮法網；而《港區國安法》讓香港由亂變治，確保『一國兩制』行穩致遠，確保香港長遠繁榮穩定，特區政府會繼續防範任何危害國家安全的行為。任何人或機構不論背景，違法必究。

外交部駐港公署發言人亦指，史墨客的言論污蔑中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制」成功實踐，對此表示堅決反對，予以強烈譴責。發言人表示，香港不能亂也亂不起，香港發展不能再耽擱，個別美國政客逆潮流而動，不願放過任何攻擊干擾中國包括香港發展的機會。史墨客自我標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之在香港顛倒黑白、興風作浪、污蔑抹黑，一邊標榜「關心香港」，一邊用「商業警告」恐嚇在港外國投資者，其亂港禍港之心、反華遏華之謀路人皆知。