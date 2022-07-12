V+大灣區管家王搶先機　顛覆物管界　推一條龍售後服務

粵港澳大灣區發展前景亮麗，香港市民近年在內地城市置業趨勢不斷升溫，惟往往面對售後服務欠奉的難題。V+大灣區管家王早着先機，顛覆業界傳統做法，推出為客人度身訂製的一條龍售後管理服務，秉承「有V+就有安樂的家」宗旨，讓客戶買樓安心、收樓放心。

V+物業聯展中心行政總裁沈永年博士表示，今年是公司成立5周年，業務涵蓋3大板塊，由起初專攻大灣區物業銷售，3年前已拓展至室內裝修及管家服務兩大業務。今次V+大灣區管家王榮獲《東方日報》頒發卓越大獎，可謂公司實力得到證明。V+提供業界最完善的售後服務，包括代收樓、驗樓、代繳契稅，以至入伙後的裝修保養、清潔消毒等一系列服務，深得客戶信賴。

以往香港人在內地購置物業，基本上沒有任何售後服務，尋找內地公司進行驗收及保養，一旦出現問題便投訴無門。而客戶私隱更加沒有保障，光顧內地公司代辦收樓，客戶需要簽訂委託書，當中包含身份證、電話及住址等私人資料，單位鎖匙更是由受託人負責寄回，隨時被「配多條都唔知」。

沈博士指出，鑑於市場對售後服務的急切需求，V+因應市場需要，成立了V+大灣區管家王，現時在中山、珠海、肇慶、江門及惠州均設有分店，香港亦設有3間門市。由於公司發展已有一定規模，加上在香港設有獨立門市，可令客戶使用其服務時無後顧之憂，而代客收樓更首創短片拍攝進行記錄，令整個驗收過程更加公平公正，服務更涵蓋驗收別墅、公寓及車位，公司的服務質素絕對有保證！

同時，考慮到不少香港人並不會長期居於內地，公司在旗下管家服務配套的基礎上，建立了「共享旅居」的租務系統，客戶可按需求在該平台短期放租單位。

儘管現時已經陸續有其他大灣區物業中介公司效法V+做法，但沈博士認為，只要能夠讓置業人士愉快滿意，優化行業服務質素及觀感，即使有競爭亦十分樂見。再者，作為提供物業售後服務的先驅，與其他代理公司不同，其服務由銷售、驗收，以至最後階段的保養管理，均由旗下團隊一手包辦，若僱用第三方公司又會涉及私隱問題，而香港人非常重視私隱保障，試想想，要將一套那麼貴重的物業交託陌生人處理，根本毫無保障可言，但是交託V+大灣區管家王就能解決私隱問題，這正是V+大灣區管家王服務其中一個最大優勢與賣點。

隨着大灣區不斷發展，可以預期房地產市場發展將愈趨蓬勃，相信香港與內地恢復通關後，買家對置業後的售後服務需求會更為龐大。沈博士稱，大灣區合共有9個城市，公司未來必定繼續拓展內地版圖，並認為每個城市只設一個點並不足夠，公司定當為日後恢復通關作好準備。

公司每次開拓新的業務板塊，都考量過市場的實際需要，冀提供最貼心的服務，因最重要是要讓客戶感到滿意。他透露，公司最近已獲發旅遊牌照，作為第4個主要業務，短期內公司會先在香港舉辦旅行團，待通關後再與內地接軌。