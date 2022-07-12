教育及職業博覽下周四舉行　提供逾2700個就業機會

由香港貿易發展局主辦的第31屆教育及職業博覽，將於下周四(21日)至24日於會展中心舉行，同期亦有書展、運動消費博覽及零食世界等舉辦。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，將有超過90場活動，逾780家來自18個國家及地區的機構參與，包括教育、專業學會及公私營機構等，新參展的國家及地區包括日本、芬蘭、愛爾蘭及瑞士，為學生及求職者提供一站式升學、進修及就業最新資訊，裝備多元技能，部分參展機構更設有即場面試，一共提供超過2,700個就業機會。

博覽設有4大主題職業日，每天重點介紹相關行業的就業趨勢。首日是由職業訓練局(VTC)舉辦的主題日，將介紹如何透過發掘不同新技能，以開闢更多升學或進修渠道。第2天為「機電工程日」，由機電工程署及香港機電業推廣工作小組合辦，屆時會邀請業內人士分享鐵路工程、汽車及機電行業的未來發展。

第3天的主題為「建專業，見未來」，獲香港青年協會支持，將透過一系列講座，介紹樂齡科技趨勢及數碼營銷策略等熱門主題。至於「建造全接『築』」則設在博覽最後一天壓軸推出，並獲香港建造學院支持，由行內建造業專家親自教授，為有興趣投身業界人士分析發展前景。此外，現場設有招聘廣場及青年廣場，將有多間求職平台及公私營機構舉辦現場招聘，並為青年提供暑期工作及實習計劃。