深圳灣離境特別核酸檢測網上預約　明日啟用

政府今日(13日)公布，由7月15日起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府將於明日(14日)凌晨零時(即今晚午夜)啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程。政府表示，有關安排將有助確保深圳灣口岸的特別核酸檢測服務有序進行，紓緩旅客於口岸長時間等候的情況，並完善過關的人流管制安排。離境旅客根據已預約的時段安排行程，將可避免不必要的等候。

擬在7月15日或以後經深圳灣口岸前往內地的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，可經網上檢測預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。旅客在網頁預約時，必須輸入姓名、身份證明文件號碼及深圳健康驛站的預約編號。旅客可透過預約系統預約未來7天的特別核酸檢測時段。

過關當天，旅客應按預約時段到達深圳灣口岸，並須向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖，方可進行特別核酸檢測。就未能出示特別核酸檢測預約或未有按預約時間抵達口岸的旅客，如他們最終未能在口岸進行檢測，將不能繼續其過關行程。

政府重申，特別核酸檢測安排的檢測結果不能代替任何根據內地或澳門有關當局現有要求的自費核酸檢測無染疫結果證明，相關旅客仍須接受目的地的檢疫及檢測安排。相關人士可選擇經同一個網上檢測預約系統同時預約在本港社區檢測中心自費核酸檢測。換言之，選擇到社區檢測中心進行自費檢測的旅客，可一併於預約系統預約到社區檢測中心自費檢測及於深圳灣口岸進行免費特別快速核酸檢測。