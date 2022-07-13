訛稱免費升級服務呃客11萬元　租車公司男職員涉虛假說明被捕

海關早前接獲市民舉報，指一位男銷售人員在推銷租賃私家車服務期間，懷疑使用虛假商品說明，並無履行服務承諾，於指定時間內向舉報人退還租車按金，以及其他未使用的租車費用。另外，調查亦發現，該名銷售人員「一而再，再而三」向舉報人聲稱只要消費指定金額，即可免費提供升級服務，期間為進一步說服舉報人「落疊」，更訛稱款項會在完成登記後全數歸還。惟舉報人繳交款項後，租車公司不但無提供升級服務，亦無安排退款，最終損失約11萬港元。海關經深入調查後，今日(13日)採取執法行動，拘捕一名44歲男子，調查仍然進行中。

版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組調查主任李宗霖提醒，市民購買該類服務時，應該留意商戶的信譽，不要受優惠或免費服務所吸引，慎防商戶借機推銷更昂貴的服務。如涉及大額支付，海關建議消費者「停一停，諗一諗」，考慮相關款項要否需要作一次性繳交。另外，在銷售過程中，交易紀錄要妥善保存，以便日後跟進。如發現違反《商品說明條例》的情況，應盡早向海關舉報。