許樹昌承認社區不明個案難遏止　專家料9月再迎來確診高峰

本港疫情依然嚴峻，昨(13日)確診數字達3,154宗，醫院管理局指現有千名確診患者於公院留醫，情況令人憂慮。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(14日)在電台節目表示，社區已有不少源頭不明個案，要遏止存在一度難度，如輕症數目較多，醫療系統又能夠承受，應鼓勵接種疫苗及善用社區隔離設施。

至於可否放寬入境旅客進行居家檢疫，許認為要視乎家居環境有否獨立洗手間等條件，相信政府會繼續觀察近期完成檢疫後的染疫個案。他表示，何時與內地通關需與國家衞健委專家商討，建議短期內優先容許特定群組、緊急原因需要北上的市民，以閉環形式入境內地。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，本港疫情反覆和緩慢上升是預期之內，由於未見長者群組受影響，相信不會再出現醫療系統被拖垮情況，但要留意Omicron BA.5病毒免疫逃逸能力會否增強，造成大規模爆發，他又推算疫情有機會在9月再出現爆發。對於深圳灣口岸有旅客檢測染疫後自行離開，林指據衞生防護中心資料，大部分有關個案病毒量很低或屬於復陽，在社區傳播病毒風險較低，但不排除部分患者有病徵或是新感染，認為有關人士需要自律。