中大醫學團隊研新演算法　即時評估疫苗有效性　準確度逾九成

新冠肺炎疫情全球擴散，不同產地及牌子的疫苗亦相繼推出市場，不過效用成疑。中文大學醫學研究團隊遂開發實時生物演算法，以評估新冠疫苗效用，當中針對變異病毒準確度高達95%，就預防重症的保護力，亦見科興和復必泰疫苗的效用達50%，相關內容已於醫學期刊發表。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究團隊，通過分析近200萬條新冠病毒的基因序列，以及49項臨床試驗和觀察性研究的疫苗有效性數據，終發現流行的新冠病毒與疫苗株之間，基於病毒的刺突蛋白受體結合區域的「遺傳距離」，用以有效地評估不同產地及牌子的疫苗的保護能力。透過基因組分析和獨立數據集的驗證實驗結果顯示，該演算法就評估疫苗有效性的準確度高達95%。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授王海天教授指出相對於傳統的疫苗有效性評估，因需要人體接種後才能測量，故需時約4個月；但是次開發的新演算法能通過病毒測序數據，進行即時預報，實時評估疫苗針對變異病毒有症狀感染的保護效果，不但有助設計更有效的疫苗，亦可應用於疫苗的臨床試驗規劃和疫苗用前評估。她又指研究數據以2針為主，發現科興和復必泰對預防重症的保護力達50%，接種科興後體內抗體下跌速度較快，但強調接種任何一款疫苗的半年後，體內抗體水平都會只剩下2至3成，所以最有效抵禦病毒的方法是接種加強針。