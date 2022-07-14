香港槍會持牌人涉無清理垃圾案　控辯舉證完畢9.9陳詞

《東方日報》曾3度頭版報道，香港槍會後山遍布射擊垃圾釀成環境災難，情況一直未見改善。事件曝光後警方以涉嫌違反《火器及彈藥條例》票控香港槍會之持牌人、第13屆全運會射擊選手周啟承，案件今天（14日）在西九龍裁判法院續審，被告今作供完畢，暫委裁判官劉漢泓將案押後至9月9日作結案陳詞。

57歲被告周啟承，任職弘立書院營運總監，他亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手，曾參與男子飛碟雙向項目。傳票控罪指，被告於2021年4月29日在新界荃灣荃錦公路10咪半香港槍會內，違反香港法例238章《火器及彈藥條例》第23(1)條，即沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分，即6粒來自霰彈槍子彈的白色膠塞。被告今日作供表示，香港槍會自1973年有射擊活動，在射擊後膠塞散落地上的情況早已存在。槍會每年續牌時警方會派人到場視察，以確保符合發牌規格，而警方每次視察時都有膠塞在地上。被告表示因水務署曾對香港槍會作出檢控行動，及有傳媒開始報道槍會的射擊垃圾造成環境影響，所以自2019年開始聘請外判商作大型清潔。被告指膠塞在發射前是屬於彈藥的一部分，但在射擊後，與彈藥分離而成為射擊垃圾，所以他認為地上的膠塞不受規管。

被告指槍會在他被控前，已履行共11個外判清潔合約，並相信在控罪所指日期前已將槍會範圍內的射擊垃圾清理。被告指即使經過外判商清理場地後，亦會有機會因大雨而出現包括膠塞的一些垃圾。被告同意該6粒膠塞證物不知何時出現，有可能是相關條例生效前已存在。控方盤問時指被告對處理射擊垃圾的心態是「清得就清，清唔到就唔清」，對此被告不表認同，並指槍會耗費百萬港元聘承辦商清潔場地，在場地不使用時亦有清理。

案件編號：WKS 13697/2021