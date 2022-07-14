海洋公園周六起舉辦夏日派對　盼宣揚及關懷自閉症

海洋公園將於本周六(16日)至8月31日期間，舉辦「海洋公園 x Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」，其中 Mr. Men Little Miss 及「閃閃」將進駐公園陪伴一家大細。「閃閃」是香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會喜伴同行計劃」的大使，致力提高公眾對自閉症的認識，推廣社會共融的理念。

當中有一籮籮趣味和意義兼具的活動，包括「Little Miss Hug 綠野迷宮」，多個人物角色包括Little Miss Tiny、Little Miss Brave、Mr. Clever及其他朋友仔隱藏在不同分岔小徑和轉角位置，等待大家發掘。小朋友能參與「賽馬會喜伴同行計劃-星語童遊」的角色扮演，學習包容精神和關愛他人，家長也能從與孩子溝通中增進親子技巧。在「Mr. Men Little Miss探險樂園」中設有「世一神射手」、「棒球達人」和「保齡球大戰」3個運動關卡，亦有「進擊巨人足球機」及「籃球四連環」，讓小朋友們一展身手。想知道這班朋友仔因性格各異而引發的趣事，亦可參與逢周日舉行，由心理學家聲動演繹的「Mr. Men Little Miss x 賽馬會喜伴同行計劃：童你講故事」。

海洋公園行政總裁黃嗣輝在活動開幕禮致詞時表示，公園希望以體驗式學習活動，把社會共融此一概念形象化，讓小朋友更易學懂箇中精神。他期望孩子們邊玩邊學，學會尊重和包容，並欣賞每個人的獨特之處。對於近日大熊貓「安安」食欲不振，園方感謝各界關心，指安安正在休養生息中，目前健康狀況尚可，但多數時間僅在睡房中休息，目前能讓遊人親眼觀賞的機會較低。