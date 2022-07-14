不誠實登入電腦擅改撥款申請　助理教授罪成囚2個月

理工大學應用物理系助理教授馮建雄於2017年申請學術撥款期間，私自將其帳戶的權限升級，以圖知悉競爭者的申請計劃。他早前被裁定4項為不誠實地獲益而取用電腦罪成立，今天（14日）在九龍城裁判法院被判監2個月。裁判官梁雅忻指案情嚴重，涉及資料數量龐大，影響範圍廣，判處即時監禁是合適的，就每項控罪以監禁3個月為量刑起點，考慮被告良好背景及對社會的貢獻，酌情給予1個月刑期扣減，每項控罪刑期同期執行。被告在聞悉須判監後，禁不住在犯人欄內哭泣。

41歲被告馮建雄，被控在2017年10月18日，在理大取用大學教育資助委員會的電腦，將研究資助局綜合系統的一個電子帳戶，升級為系統帳戶；及於2017年11月22日至2018年2月15日，為使其本人或他人不誠實地獲益，而取用大學教育資助委員會的電腦。辯方今天進一步求情指，被告於上周三正式被大學開除，他是家中經濟支柱，現失去工作，相信未來亦難再以學者身份工作，因為從沒有任何大學會聘請一個有不誠實案底的人作職員。辯方今日遞上55封求情信，包括家人、大學同事、老師、學生、學者及教會傳道人，顯示被告受人愛戴。在辯方讀出被告妻子的求情信時，被告一度抽泣。被告親自撰寫的求情信表示他過去2星期已得深感反省。最後辯方冀法庭考慮案情、被告背景、求情信及正面的社會服務令報告，判處被告社會服務令或以緩刑方式處理。

裁判官判刑指，案情嚴重的情節是被告不只一次犯案，且犯案時間甚長，查閱及下載的資料龐大，對其他研究者造成影響。被告在警方檢取電腦時，他仍在瀏覽相關資料庫，若非警方調查，被告仍會繼續他的行為。裁判官指被告失去工作，令現時生活出現困境，是咎由自取。裁判官指儘管社會服務令報告正面及過往有良好的背景，非即時監禁的刑罰並不合適。

案件編號：KCCC 983/2020