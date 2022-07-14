政Whats噏：港人內地戶口遭凍結　議員不滿專員回應

中港未能通關，衍生好多棘手問題。立法會今日(14日)召開促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會第2次會議，期間就爆出港人喺內地嘅銀行戶口遭到凍結，但又無法親赴內地處理，而議員梁熙就係其中一個苦主！出席會議嘅粵港澳大灣區發展專員袁民忠儘管聽到唔少訴求，然而回應話轉告畀財經事務及庫務局，就令到部分與會嘅議員不滿，其中林健鋒就揚言會將戶口被凍結嘅問題，提交財經事務委員會討論。

其實內地戶口被凍結，議員當中並唔止梁熙一人，原來梁美芬(Priscilla)都有類似遭遇！Priscilla為咗解封被凍結嘅戶口，同埋增大網上轉帳額度，舊年專程北上並接受兩星期隔離，今日佢喺會上質問，即使輕而易舉嘅網上銀行操作，唔明白點解喺香港做唔到。相較之下，身在香港嘅梁熙，對內地戶口被凍結嘅問題可謂束手無策，佢發言嘅時候就好似熱鍋上嘅螞蟻，再三叮囑袁民忠一定要回覆佢咁話。袁民忠話知道好多人都遇到相同嘅情況，但針對事件嘅處理可能會面對不同嘅限制，會繼續爭取盡快解決。作為財經事務委員會主席嘅林健鋒，就話會將港人內地戶口被凍結嘅問題提上該會嘅議程，直接搵相關部門代表出席會議，商討對策。

今日嘅會議除咗討論港人嘅內地銀行戶口被凍結，仲有涉及港、澳同珠三角地區多個範疇嘅問題，包括教育、養老、會計師、吸納人才等，但局方回覆不外乎話知悉議員嘅關注點，將會喺未來嘅9個專題會議當中，邀請相關決策局官員出席解答問題。議員簡慧敏發言時，就好坦白咁指出「一路聽...感覺當局答唔到啲咩」，更表示香港喺融入內地發展方面要急起直追。佢關注政制及內地事務局提交嘅文件，有關粵港澳大灣區建設領導小組公布嘅24項重要政策措施部分，簡慧敏嫌當中欠缺進展情況、已解決問題、現時處理中嘅問題、負責部門等等。袁民忠回應得幾句，簡慧敏就打斷佢嘅說話，指光陰寶貴要好好咁利用，唔想聽埋啲「進行中、處理緊」嘅答覆。