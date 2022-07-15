企圖潛台逃避刑責　12港人蛇再多1人認妨礙司法公正

12名香港人蛇前年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港，其中9人被控1項妨礙司法公正罪。較早前他們其中1人認罪被判入教導所，另1人則承認製造爆炸品，妨礙司法公正罪獲法庭存檔，而餘下6人昨天(14日)已認罪，因要檢疫昨沒有到庭的李子賢今早(15日)出庭認罪。區域法院暫委法官王興偉將案押後至下午判刑。

本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓審理。認罪的7名被告依次為廖子文（19歲、無業）、鄭子豪（20歲、技術員）、張俊富（25歲、學生）、張銘裕（23歲、兼職運輸工人）、嚴文謙（23歲、銷售員）、李子賢（32歲、物料測量師）以及郭子麟（21歲、學生）。至於另外2名同案被告，18歲無業男子黃臨福早前已認罪，被判入教導所；31歲機械技工黃偉然則在承認本事件案情後，就製造爆炸品罪被判囚20個月，妨礙司法公正罪獲法庭存檔不予起訴。控罪指他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致上述9人及喬映瑜、鄧棨然與李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

針對李子賢的案情指，他透過政治團體本土民主前線成員鍾雪瑩介紹，認識喬映瑜、「奀仔」和「恩典」，「恩典」資助李的潛逃費用，又叫他帶同法律文件，例如保釋表格等去台灣，聲稱會幫他在台灣找工作、定居及取得永久居留。李得知他們會在高雄登岸。李於2015年加入本民前任文宣組組長，他上週二（5日）承認暴動及襲警，判囚3年6個月。李的代表律師求情指，他在還押期間沒有怨天尤人、自暴自棄，而是把握時間努力進修，完成了中大遙距課程。希望法庭考慮李在本案的參與程度低，只是協助搬物資，沒有協調或指導他人潛逃。加上李已就同一事件在內地服刑7個月，冀法庭行使酌情權，作出相對應的刑期調整。

案件編號：DCCC 570/2021