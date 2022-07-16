近100所學校參與科技分享日　生產力局倡「智慧校園」

香港生產力促進局轄下的「知創空間」昨日(15日)與政府資訊科技總監辦公室舉辦「奇趣IT識多啲」方案分享日，向小學校長及教師展示一系列嶄新的「智慧校園」及與創科教育相關的課外活動技術方案，讓學界緊貼創科教育的趨勢。此外，資科辦表示自去年開展「奇趣IT識多啲」計劃，在2021/22至2023/24三個學年為公帑資助小學提供最高40萬港元資助，目的是透過相關課外活動激發小學生對資訊科技的興趣。

分享日當日，為讓學界了解最新科技應用，「知創空間」廣邀20多家STEM合作夥伴，展出近年炙手可熱的創科教育課外活動及技術方案，如機械人、人工智能、編程、擴增實境（AR）、3D 立體打印和元宇宙等，及介紹專為教師而設的「教師創客工作坊」和TechEd智慧校園網絡詳情。活動吸引近100所學校參與，冀能協助學界配對合適的科技方案及連繫有商譽的服務供應商，促進本地創科教育普及化及全方位發展。

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士表示局方過去一年以不同形式舉辦超過100場研討會及工作坊，聯繫中小學師生及多間STEM合作機構，服務超過80間TechEd網絡學校；疫情期間更開放免費網上學習平台，通過15個『未來技能』工作坊，讓1,600名師生在家抗疫同時增值。