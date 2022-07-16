東方日報A1：針對移民殺錯良民　消費券覆核潮爆激憤

第二階段5,000元消費券將於8月7日發放，惟政府更新了申領資格門檻，永久離港或有意圖永久離港人士不再符合領取資格，並以強積金戶口作準，結果有24萬人曾作「永久離開香港」宣誓聲明提取強積金或公積金的人士無份，激起民憤，怒斥當局粗疏執行，兼殺錯良民。

連日來都有大批市民到消費券臨時服務中心提出覆核申請，其中位於旺角始創中心和石門新都廣場的辦事處便大排長龍。潘小姐質疑強積金無用，想盡快將錢提出，6年前和同事一起用永久離港為由取回強積金。惟多年來一直在港生活，而今被指已離港，沒有消費券領取資格感無奈。

前來補交資料的黃先生也稱，在收到短訊通知無份後已來過兩次，惟當局沒清楚列明須提交的資料，故又要來排隊補交。他曾於2019年取回強積金離港做生意，但不久生意失敗返港，兩年間持續在港居住、工作及交強積金，對被指已離開香港故不獲消費券領取資格感憤怒。他認為當局審查不清晰，應先向入境處了解他們在港紀錄再下判斷，直言「Waste of time！（浪費時間）」。

涂女士於03年沙士期間因周轉不靈，惟有提取強積金，紓緩財政壓力：「都係用番自己錢嚟幫自己，但只可以用永久離港呢個理由」，深感無奈，實際上從未打算離開香港。她認為今次措施十分麻煩，質疑政府為何不直接取消移民年期較長人士的身份證。

陳女士約10年前曾到內地做生意，故取回強積金，惟不久便回港生活。她是家庭主婦，無工作證明，只可以覆診紀錄作證，怒斥政府做法擾民，一刀切取消所有曾取回強積金人士的資格。吳女士曾計劃到內地生活，故取回強積金，惟其後計劃取消。她指身邊不少朋友因財困而被迫提取強積金應急，直斥政府應該改變強積金制度，讓市民可以取回自己的錢。

西貢區議員張美雄近日亦收到10多宗求助，有街坊15年前曾申請提早領取強積金，之後回流香港，一直在港工作及生活，每年亦有報稅，但仍收到短訊通知指不合資格。他批評政府做法影響市民，不少人已回流香港，在港生活多年，為香港貢獻，亦有交稅，一刀切的做法不合理。

議員鄧家彪稱，工會最近收到求助，工友10多年前因家庭團聚及發展事業而宣誓離港，近年回流後發現不能領取消費券。他認為計劃原意是促進港人留港消費，刺激本地經濟，故近期離港市民無法領取亦屬合理；相反若曾短暫離港的市民，回流後在港有既定工作或收入證明，亦不能領取，是與計劃背道而馳。他建議政府及早清楚列明取消資格細則，避免「殺錯良民」。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，曾經作出永久離港聲明而提早領取強積金的市民，若已回流香港或最終無離港，申請消費券被拒後可以提出覆核申述。市民如果仍然留港必定會有生活痕迹，例如以租單、信用卡紀錄及公院求診證明等作為輔助證明。

當局向積金局核對資料後，約有24萬人曾經作出「永久離開香港」宣誓聲明，正陸續向他們發出短訊，截至本周三（13日）接獲4,000宗覆核申請。當局開設8個服務中心，供有需要的市民求助，或透過電郵或郵遞提交申述。當局明白受影響市民會覺得麻煩，會以合理及寬鬆處理，盡量6周內以電郵或郵遞方式通知申述結果。

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