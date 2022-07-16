174萬八達通用戶未領消費券「尾數」　今起第二次發放

本港有近半八達通領取消電子消費券的市民，仍未收取今年首階段的第二期消費券。截至6月16日，政府向約248萬名八達通用戶發放第二期1,000港元消費券「尾數」，僅佔整體超過400萬人的59%。而第二期1,000港元消費券今日第二次發放，若以八達通領消費券的市民，在6月30日或之前已累積滿「合資格消費」4,000港元，今日可領取消費券「尾數」。

但若今日仍然未能領到1,000港元消費券，或是因「合資格消費」累積總額於上月底未達指定要求的4,000港元，或有部分消費不屬於「合資格消費」。當市民可在7月31日或之前累積夠4,000港元「合資格消費」，以便在下一輪即8月16日領取1,000港元消費券。

市民可透過八達通手機應用程式、八達通網站、指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」查詢八達通累積「合資格消費」是否達標。一般而言，「合資格消費」並不包括稅款、罰款、牌照費等政府收費，或水、電、煤氣等的公用事業收費，而公立醫院診所收費亦不會計算在內。八達通建議市民先增值，以累積足夠合資格消費額。至於以支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap&Go「拍住賞」的用戶，早前已全取5,000港元消費券。