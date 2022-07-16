醫學專家籲港府放寬社交限制　電子手環取代家居或酒店隔離

包括政府專家顧問港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅在內的4名醫學專家，昨日(15日)聯名透過港大「AsiaGlobal Online」發表文章，經歷數波疫情後，現時單憑確診數字不應引起恐慌。相反，多項指標顯示，香港的新冠疫情實際上正在走向流行。他們建議港府逐步放寬社交禁令，維持低度傳擋，配合疫苗接種在冬季前達致「混合免疫」。

惟專家們強調「口罩令」仍需維持，為保護未接種疫苗的人群，相關人士外出時應佩戴N9 口罩或同等口罩，並且不應參加摘口罩活動。他們的同住家人亦要每日做快速檢測，以及早治療。機場等邊境設施、醫院、診所和老人院的檢測措施應該維持。港府亦應鼓勵公眾在懷疑自己可能感染新冠病毒時自行快測。高風險個人可以從指定診所和私營部門購買抗病毒藥物，並在家中自我隔離。

就外防政策及通關而言，專家認為內地維持動態清零下，本港應優先考慮向世界其他地區開放，並逐步將隔離期縮短為居家隔離，包括抵港後首三日、以及第十日進行病毒檢測，配合自我管理。由於隔離酒店不是醫院隔離室，確實發生交叉感染個案，最終「電子手環」可能會取代家居及酒店隔離，但應「安心出行」疫苗通行證禁止入境旅客，在抵港前7天期間前往餐館和酒吧。

本港年初大規模爆發Omicron BA.2 變種，根據港大數據模型預測，估計有400到500萬人被感染。自4月以來，每天感染人數一直在緩慢增加，直至7月上旬，每日新增感染人數上升至3,000人左右，與中和抗體的顯著下降情況相吻合。若冬季前達至「混合免疫」，本港醫療系統就不會再出現災難性崩潰。